بعد تكريمها من القاهرة السينمائي.. نيللي: «وحشتوني»

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عبر الفنان الكبير سمير صبري عن سعادته لمنحه جائزة الهرم الذهبي للنجمة نيللي خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم الجمعة.

وقال «صبري» :«مشفتش حد من كبار نجوم الفن مش موجود ومش مبسوط» ..وتابع «صبري» مهنئا كريم عبدالعزيز على منحه جائزة فاتن حمامة للتميز خلال حفل الافتتاح:«هو كمان نجم واتولد على ايدينا واحنا بنعمل فيلم»أهلا ياكابتن».

من جانبها قالت الفنانة نيللي : «وحشني التمثيل ووحشني الجمهور وحشتوني..وأنا من المحظوظات إني شاركت مع سمير صبري وإنه يمنحني التكريم وتفاجئت باختيار مهرجان القاهرة السينمائي له لمنحي التكريم خلال حفل الافتتاح».

وفاجئت الفنانة الكبيرة لبلبة ..نيللي وسمير صبري بالدخول إلى غرفة الاستراحة بدار الأوبرا لتهنئتها بالجائزة وقالت خلال ظهورها مع الإعلامية بوسي شلبي:«فرحتي لنيللي النهاردة بالدنيا كلها وأشكر مهرجان القاهرة السينمائي أنه أعطى التكريم الكبير ده لنيللي لأنها تستحق وغابت كتير عن الساحة وكنت دائما بقولها ارجعي وأقولها يالا يانيللي تعالي..تقولي هرجع بس متعمليش زيي وتغيبي».