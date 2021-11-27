تشييع جنازة 4 من ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بمحافظة الدقهلية

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شيع المئات من أهالى قرية تيرة التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، مساء الجمعة، جنازة 4 من ضحايا حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك وأكد شهود عيان ان من بين الضحايا شاب كان يستعد للزواج بعد أسبوعين.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى القرية والذين شيعوا جثامين الضحايا الأربعة في جنازة واحدة وتسابق شباب القرية في حمل النعوش الأربعة لمثواهم الأخير وسط بكاء هستيرى من النساء وترديد المشيعين «لا اله إلا الله» .

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك على طريق «درين – ‏تيرة» دائرة المركز نبروه مما ‏تسبب سقوط ضحايا ومصابين .

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع: «محمد السعيد مصطفي»، 35 ‏سنة، و«رشا محمد أبوريا»، 38 سنة، و«مني مرعي عبدالحفيظ»، 30 سنة، و«إسلام محمد سلام ‏‏21 سنة»، وأصيب الطفلة «ياسمين خيري جمعه»، 3 سنوات وتم نقل المتوفين والمصابة إلى مستشفى ‏نبروه المركزي وتم تحويل الطفلة لمستشفي المنصورة الدولي ووضعها في العناية المركزة لسوء حالتها. وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

وأكد شهود عيان للحادث أن السيارة النقل اصدمت بالتوك توك ثم دهسته نتيجة للسير عكس الاتجاه والسرعة الجنونية على طريق «تيرة – ‏درين». وأكدوا أن جميع الضحايا هم سائق التوك توك وركابه وجميعهم من شارع واحد بقرية تيرة و‏هم ‏جيران ‏وأقارب.

وعقب تقنين الإجراءات قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثامين والتى خرجت في سيارتين اسعاف من مستشفى نبروه للقرية وسط حالة من الحزن والألم بين الأهالى .

وأكد أحد شباب القرية أن الضحية إسلام محمد سلام 21 سنة، خاطب منذ حوالي عام، وكان يستعد ‏للزواج بعد اسبوعين وأن جميع الضحايا من شارع واحد وكانوا في نبروه وركبوا التوك توك سويا ليقلهم للقرية ولكن للأسف دهستهم سيارة نقل على الطريق قبل وصول القرية .

كما أكدت مصادر طبية أن حالة الطفلة سيئة وتم تحويلها من مستشفى نبروه إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي ‏العلاج ‏اللازم، وجاري استخراج تصاريح الدفن لتشييع جنازة ضحايا الحادث.