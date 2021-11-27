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قال الفنان عابد عناني، إنه سعيد للغاية بعد المشاركة في فيلم الباب الأخضر تأليف السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الراحل أسامة أنور عكاشة واحد من أهم الروائيين في مجال التليفزيون.

وتابع الفنان عابد عناني أنه تم التحضير قبل تصوير فيلم الباب الأخضر نحو شهر ونصف، موضحا أن الدور الذي يقدم في الفيلم الجديد عبارة عن ثلاثة مشاهد فقط وسيكون التصوير لمدة يومين فقط وقام بالتحضير وتصوير بروفات كثيرة.

واستطرد الفنان عابد عناني أنه يقدم شخصية جلال في فيلم الباب الأخضر ويقابل شخصية شفيع التي يقدمها الفنان إياد نصار، وشخصية محمود الأنصاري التي يقدمها محمد عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم التي يقدمها أحمد العوضي.