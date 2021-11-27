ارتفاع ثم انخفاض الحرارة وشوائب عالقة.. حالة الطقس اليوم السبت الى الخميس 2 ديسمبر

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كشفت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم السبت 27 نوفمبر إلى الخميس 2 ديسمبر 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على الأنحاء كافة.

واعتباراً من اليوم السبت الى الاثنين يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

واعتباراً من الثلاثاء 30 نوفمبر يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- حالة الطقس من السبت 27 نوفمبر إلى الاثنين 30 نوفمبر :

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

بالاضافة إلى وجود شوائب عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- من الثلاثاء 30 نوفمبر إلى الخميس 2 ديسمبر :

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 27 نوفمبر إلى الخميس 2 ديسمبر 2021:

- السبت 27 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 14 درجة.

- الأحد 28 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 16 درجة.

- الاثنين 29 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 16 درجة.

- الثلاثاء 30 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 15 درجة.

- الأربعاء 1 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 15 درجة.

- الخميس 2 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 15 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 27 نوفمبر إلى الخميس 2 ديسمبر 2021.