القبض على موظفين بـ«تعليم القليوبية» تلاعبوا في خطابات تعيين ٧٠ شاب ببنها

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ألقت الرقابة الإدارية في القليوبية القبض على موظفان في التوجيه المالي والإداري بإدارة بنها التعليمية قاما بتزوير خطابات تعين ٧٠ شخص لتعينهم في بعض المدارس بطريقة غير قانونية مقابل الإستيلاء على ٦٥٠ ألف جنيه وإحالتهما لنيابة بنها التي أمرت بحبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيق.

كانت هيئة الرقابة الإدارية في القليوبية تلقت معلومات تفيد قيام موظفان في التوجيه المالي والإداري في الإدارة التعليمية ببنها بتعين شباب بطريقة غير قانونية في عدد مدارس الإدارة، وتم التنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان قاما بتعين ٧٠ شخصا عن طريق التلاعب في خطاب امر تنفيذي صادر من الشؤن القانونية بإخلاء طرف أحد المدرسين حيث قاما المتهمان بالتلاعب في الخطاب بالشطب والإضافة للاستفادة من التوقيعات والاختام عليه بتعديله لأمر تنفيذي للتعين وقاما بتعين ٧٠ شخصا بشكل غير قانوني مقابل الاستيلاء على ٦٥٠ ألف جنيه منهم.

وألقى القبض على المتهمان وهما «م .ي» و«ر. ا» وبالعرض على النيابة قررت حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.