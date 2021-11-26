الانتهاء من تبطين ترع بطول ١٧٨ كيلو متر في كفر الشيخ

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تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 178 كيلو ترع وجاري العمل في 120 ترعة في قرى المحافظة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجاري العمل في تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، وردت اعتمادات مالية لطرح 59 كيلو بمبلغ 244 مليون جنيه، وجاري العمل ب 501 كيلو جاري العمل بهم بتكلفة مليار 802 مليون جنيه.بنسبة تنفيذ 35%، مشيراً إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.