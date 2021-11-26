رسميًا.. الاستعانة بالـ«VAR» في المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الجمعة 26-11-2021 الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» خلال المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال إنفانتينو خلال حضوره الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في العاصمة المصرية القاهرة: «ستكون هناك تحسينات فورية بسبب أن الفار سيستخدم في مباريات الدور الحاسم.. والحكام الأفارقة لديهم خبرة في التعامل معها وسيكون الأثر التحسني فوريا».

وأضاف: «لكن علينا التركيز على المستقبل لكي نرفع مستوى التحكيم فهناك حكام رائعون في أفريقيا وهي ليست مهمة سهلة أن تكون حكما في أي مكان في العالم».

ويترقب عشاق الكرة المصرية قرعة المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لمعرفة منافس منتخب الفراعنة على تذكرة العبور إلى المونديال.

منتخب مصر يدخل التصفيات ضمن منتخبات التصنيف الثاني رفقة كل من مالي والكونغو الديموقراطية والكاميرون وغانا.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر واحد من منتخبات السنغال والجزائر وتونس والمغرب ونيجيريا، في الدور النهائي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأعلن كاف فى اجتماعاته اليوم الجمعة، على هامش الجمعية العمومية غير العادية إقامة قرعة الدور الفاصل لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم خلال إقامة منافسات بطولة كأس إفريقيا المقبلة بالكاميرون.

وتحدد أحد يومى 22 أو 26 يناير المقبل موعدا لإقامة قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتى تشهد مشاركة المنتخب المصرى بعد تصدر مجموعته.

وستقام المباريات طبقًا للائحة الاتحاد الإفريقى الصادرة فى يوليو 2019 بإقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب، على أن تستضيف فرق أصحاب التصنيف الأول لقاء الإياب على ملاعبها.