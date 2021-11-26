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قال الفنان إياد نصار، إنه يعتبر محظوظ بعد الاشتراك في فيلم الباب الأخضر كونه من تأليف السيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الممثل الذي استطاع أن يمثل شخصية من كتابات أسامة أنور عكاشة، محظوظ.

وتابع الفنان إياد نصار أن الجيل الحالي له محروم من العمل من أعمال الراحل السيناريست أسامة أنور عكاشة، وشارك قبل ذلك في منخفض الهند الموسيمي للراحل أسامة أنور عكاشة والآن يقوم بالتمثيل في فيلم الباب الأخضر سيناريو وقصة وحوار أسامة أنور عكاشة.

وحول الشخصية التي يقدمها في الباب الأخضر وجود أن النص كامل ليس به أي ثغرات، موضحا أن أسامة أنور عكاشة لديه طريقة في بناء الشخصية وكان مهموم بالمواطن وكان يناقش ماهية الانتماء وقضية عدم الانتماء.