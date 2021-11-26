مدرب طلائع الجيش: حققنا فوزًا مستحقًا على فيوتشر

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أعرب أحمد عبدالعزيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب فيوتشر في مسابقة الدوري.

وحقق طلائع الجيش الفوز على فيوتشر، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية :«المباراة كانت صعبة للغاية، فيوتشر عائد من الخسارة أمام انبي، ونحن نبحث عن الفوز الأول في الدوري، وهو ما زاد من صعوبة المباراة».

وأضاف :«اللاعبون نفذوا المطلوب منهم طوال المباراة، وكنا الأفضل في معظم أوقات المباراة حيث أهدرنا بعض الفرص السهلة، وهدف الفوز جاء في توقيت جيد، ونجحنا في غلق مفاتيح اللعب على المنافس»، مشيرًا:«حتى الأن انا مستمر في قيادة فريق طلائع الجيش، وتحت أمر النادي في أي قرار يتخذه».