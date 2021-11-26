«كابلز» على الريد كاربت.. نجوم ونصفهم الحلو في افتتاح «القاهرة السينمائي» (صور)

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استطاع عدد من الثنائيات «الكابلز» خطف أنظار الجميع على الريد كاربت، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، ونرصد في التقرير أبرز هذه الثنائيات الذين حرصوا على الظهور في أبهى حلتهم.

أحمد الفيشاوي وزوجته

خطف الثنائي الفنان أحمد الفيشاوي، وزوجته ندى كامل أنظار الحضور ونجوم المهرجان، على الريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة، وظهر الفيشاوي، على الريد كاربت في مشهد رومانسي معتاد عندما يحضر الثنائي أي مهرجانات، إذ قبل زوجته ندى كامل أمام الكاميرات.

أحمد الفيشاوي

نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

حرصت الفنانة نيللي كريم، على حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، برفقة زوجها لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور، ويعتبر هذا أول ظهور لهما سوياً داخل مصر في احتفال رسمي.

وظهرت نيللي بإطلالة أنيقة وجذابة إذ ارتدت فستان باللون الأحمر، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلاً على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها، وارتدى زوجها بدلة باالون الأبيض .

داليا البحيري وزوجها

ظهرت الفنانة داليا البحيري على الريد كاربت، بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستانًا باللون الأسود ومن الناحية الجمالية اكتفت بوضع مكياج بسيط، بالإضافة إلى بعض اللقطات الرومانسية التي جمعت بينها وبين زوجها، على السجادة الحمراء للمهرجان.

داليا البحيري وزوجها

أحمد داود وعلا رشدي

بإطلالة مميزة وأنيقة، خطف أحمد داود وزوجته علا رشدي الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، وظهر داود ببدلة زرقاء بتوقيع اورانج سكوير كما تألقت علا رشدي بفستان اسود.

هاني عادل وزوجته

بينما كانت إطلالة الفنان هاني عادل وزوجته الفنانة دياموند بو عبود، مرفقة بنظرات رومانسية بين الزوجين، إذ ارتد عادل بدلة باللون الأخضر، بينما ارتدت زوجته فستان طويل أنيق جذاب باالون الأسود .