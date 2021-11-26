ماذا قال كريم عد العزيز لـ منى زكي خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي؟

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أعرب الفنان كريم عبدالعزيز عن سعادته البالغة لحصوله على جائزة «فاتن حمامة للتميز»، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية .

وقال «عبدالعزيز» أثناء استلامه الجائزة من منى زكي: «مكنش ينفع حد يقدملي جائزة تكريمي غير منى زكي»، لافتا إلى أنه سعيد بسبب تسلمه الجائزة من منى زكي التي شاركته في العديد من الأعمال الفنية .

النجم كريم عبدالعزيز هو نجل المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، ولذلك فإن العمل في المجال الفنى لم يكن أمرا غريبا عليه، إذ إنه عاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، وعمله في الفن لم يقتصر على السينما والتلفزيون فقط، إنما وقف على خشبة المسرح، رغم أنه مقل في الظهور في الأعمال التلفزيونية إلا أن أعماله كانت ناجحة آخرها مسلسل «الاختيار 2» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.