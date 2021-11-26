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تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها الاحد المقبل تزامنا مع الجلسات العامة للمجلس، وتعقد لجنة الشباب والرياضة 3 اجتماعات تناقش فيها عدد من طلبات الإحاطة، وتناقش يوم الأحد، عدد من الطلبات بشأن، منح تراخيص مزاولة المهنة بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين ولغير خريجي كليات التربية الرياضية، ووفاة بطل مصر والعالم البارالمبية لرفع الاثقال.

وتناقش في الاجتماع الثانى للجنة تناقش موضوع طلبات الإحاطة حول، بيع أرض ملعب مركز بني شبل داخل الكتلة السكانية واستبداله بقطعة أرض كبيرة. وسوء أوضاع مراكز الشباب بدائرتي وعدم توفير الدعم المالي للأنشطة. وعدم وجود مركز شباب بقريتي زاوية أبومسلم الحرانية.

والاجتماع الثالث لمناقشـة موضوعات طلبات الإحاطة، حول إعادة تنجيل ملاعب تصفا وكفر تصفا بكفر شكر وميت العطار بمركز بنها- محافظة القليوبية. وتوقف مركز شباب ميت غزال مركز السنطة- محافظة الغربية عن العمل منذ أكثر من خمسة عشر عام. وسرعة انشاء ملعب لمركز شباب الخوالد- مركز ايتاي البارود- محافظة البحيرة. وعدم وجود مقر اداري لمركز شباب قرية كفر الشيخ مخلوف- مرکز ایتای البارود- محافظة البحيرة. يذكر ان أن اللجنة أعلنت أنها بصدد عقد حوار مجتمعى لتطوير الرياضة المصرية.