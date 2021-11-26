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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن السائح له حقوق وعليه واجبات في إطار منظور شرعي.

وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن السياحة من الأمور المشروعة والمباحة حتى يطلع الإنسان على أحوال الأمم السابقة والحالية وتبادل المعارف بناء على ذلك.

وأوضح مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن المسلمون الأوائل كانوا أبناء الجزيرة العربية وتوسعوا إلى بلاد الشام ومصر والعراق، وانطلقوا بعد ذلك إلى الآفاق.

وتابع فضيلة المفتي: «لو أن الإسلام يحرم التحرك في الأرض كان المسلمين الأوائل أولى بالفهم»، موضحا أن المسلمون الأوائل تحركوا في الأرض وأسلم على أيديهم الكثير، ودول بكاملها دخلت الإسلام بفضل انتقال وسياحة وسفر المسلمين للعلم والتجارة والسياحية.

وأردف مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن «رحلة ابن بطوطة لم تكن لغرض التجارة، ولو سألناه عن سبب سفره وترحله سيقول أن القرآن الكريم يأمرني بأن أسير في الأرض وأرصد حركة العمران».