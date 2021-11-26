معرض بمتحف النوبة يضم 195 قطعة آثرية مكتشفة بمنطقة قبة الهوا في أسوان

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شهد متحف النوبة في اسوان افتتاح معرض (عشر سنوات من الحفائر في قبة الهوا ) والذي يضم 195 قطعة اثرية من عصور مختلفة تبدأ بعصور الدولة القديمة والوسطى والدولية الحديثة والعصر المتأخر حيث يضم المعرض نتاج اعمال حفائر البعثة الاسبانية التابعة لجامعة خايين الإسبانية التي قامت بها البعثة خلال عملها بقبة الهوا بغرب أسوان.



وأقيم المعرض بقاعة العرض المؤقت بمتحف النوبة بمشاركة رئيس الجامعة الإسبانية ورئيس البعثة الإسبانية ومندوب من السفارة الإسبانية والدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، ووكيل وزارة السياحة بأسوان ولفيف من الاثريين والمرممين الذين شاركوا في العمل.



وقال مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن القطع تمثلت في آثار لبقايا عظمية وقطع فخارية ومومياوات وتوابيت خشبية وتماثيل اوزيرية إلى جانب بعض اللوحات الحجرية وبعض أدوات الزينة.



وأكد الآثري أحمد عبدالرحمن مدير متحف النوبة في أسوان، أن المعرض ياتي تنظيمه بمناسبة مرور 10 سنوات على حفائر بعثة جامعة خايين الاسبانية بمنطقة قبة ابو الهوا في غرب أسوان مشيرا إلى أن المعرض يضم 195 قطعة آثرية من مختلف العصور الحديثة والوسطي والمتأخرة. وقال إنه من بين القطع المعروضة ما تم اكتشافه عن وجود حالتين مصابتين بكانسر في الصدر والثانية في المخ تم اكتشافها باجراء الاشعة المقطعية عليها .