«المتحور الوحش».. المفوضية الأوروبية تدعو لإلغاء الرحلات الجوية من البلدان الموبوءة

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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية (EC)، أورسولا فون دير لاين، اليوم، على وجه السرعة، إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى البلدان التي تم الإبلاغ عن حالات الإصابة فيها بسلالة COVID-19 الجديدة حتى يكون لدى مسؤولي الحكومة والصحة فهم أفضل للمخاطر الجديدة.

أصبحت الدنمارك والمغرب والفلبين وإسبانيا أحدث الدول التي تفرض قيود السفر على جميع الرحلات غير الضرورية من والي جنوب إفريقيا والدول المجاورة، للانضمام إلى القائمة المتزايدة من البلدان التي لديها قيود على سلالة COVID-19 فائقة التحولات.

جاء إعلان الدنمارك بعد انضمام الدنمارك وإسبانيا إلى دول أوروبية أخرى في تقييد السفر إلى المنطقة، بينما اتخذ المغرب والفلبين على الصعيد الدولي خطوات مماثلة لتقييد الحركة بمجموعة من الدول التي تعتبر معرضة للخطر.

أعلنت ألمانيا جنوب أفريقيا وفقاً لتغريدة وزير الصحة في البلاد ينس سبان على تويتر: «منطقة متغيرة للفيروس». هذا يعني أنه لن يُسمح لشركات الطيران إلا بنقل الألمان من البلاد. وأضاف أن جميع الوافدين سيُطلب منهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل ضد COVID-19 أو تعافوا.

واتخذت السلطات الهولندية خطوة مماثلة، حيث أعلنت فرض حظر على الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا إلى هولندا اعتبارًا من منتصف الليل، وسارعت إيطاليا وجمهورية التشيك أيضًا في اتباع الدول الأوروبية الأخرى في فرض قيود.

حظرت روما دخول جميع الوافدين من جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني. قالت براغ أيضًا إن غير المواطنين الذين زاروا جنوب إفريقيا مؤخرًا لن يُسمح لهم بدخول تشيكيا.

في وقت لاحق من اليوم، قالت فرنسا إنها ستعلق الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا لمدة 48 ساعة على الأقل، حيث أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران أن جميع الذين وصلوا مؤخرًا من المنطقة سيخضعون للاختبار والمراقبة عن كثب.

كشف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن المحادثات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الاستجابة للسلالة الجديدة، والتي لم يتم تشخيصها حتى الآن في القارة، ستجرى «خلال الساعات المقبلة».

قامت المملكة المتحدة أيضًا بتقييد السفر الجوي من وإلى جنوب إفريقيا وجيرانها، حيث قالت وكالة الأمن الصحي في البلاد أن «هذا هو الخيار الأسوأ الذي رأيناه حتى الآن».

كانت دول خارج أوروبا أيضًا قلقة بشأن البديل الجديد، حيث فرضت ماليزيا واليابان وسنغافورة والبحرين قيودًا على المسافرين من منطقة جنوب إفريقيا.

إسرائيل وضعت أيضًا حظرًا على القادمين من جنوب افريقيا ولكن بعد ذلك وسعت تلك «المنطقة الحمراء» لتشمل القارة بأكملها تقريبًا، باستثناء بعض دول شمال إفريقيا فقط.