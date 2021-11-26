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يغادر منتخب مصر كرة القدم متوجها إلى قطر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الفراعنة السبت المقبل إلى قطر لخوض منافسات كأس العرب، حيث قرر كيروش السفر إلى قطر يوم السبت المقبل، وتحديد عقب انتهاء مباريات الجولة الخامسة لبطولة الممتاز.

وتنطلق بطولة كأس العرب، في الـ30 من نوفمبر الجاري وتستمر حتي الـ18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا، مقسمة على أربع مجموعات.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن ضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، العراق، عمان، البحرين، فيما تضم المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع لبنان في اول مواجهات الفراعنة في البطولة، الأربعاء 1 ديسمبر عند الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان باستاد الثمامة.

وتقام ثانى مواجهات الفراعنة مع منتخب السودان السبت 4 ديسمبر السادسة مساء على أرض ملعب استاد راس أبوعبود.

ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته بمواجهة منتخب الجزائر الثلاثاء 7 ديسمبر التاسعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد الجنوب.

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها يوم 30 نوفمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، التي سيشارك فيها منتخب مصر.

ووفقًا للحساب الرسمي لشبكة قنوات «بي إن سبورت» عبر «تويتر»، حصلت مجموعة بي إن الإعلامية على حقوق بث كأس العرب قطر 2021. ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العرب يوم 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب رفقة منتخبات لبنان والسودان والجزائر.

ويشارك في بطولة كاس العرب 16 منتخبًا، هي: «مصر- قطر – العراق – عمان – البحرين – تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا – المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين – الجزائر – لبنان – السودان».