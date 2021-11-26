مواجهات نارية في ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم .. إيطاليا في طريق البرتغال

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أجريت اليوم الجمعة 26-11-2021 قرعة ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وتأهلت بصفة رسمية ومباشرة 10 منتخبات إلى مونديال قطر 2022 بعدما احتلوا صدارة مجموعاتها خلال التصفيات، وهي: صربيا، إسبانيا، سويسرا، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، كرواتيا، إنجلترا وألمانيا.

بينما تأهل أصحاب المراكز الثانية في المجموعات إلى الملحق، بالإضافة إلى منتخبين من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بخلاف المنتخبات المتأهلة، وستتنافس المنتخبات لتأهل 3 منتخبات فقط تنضم للعشرة المتأهلة، لإكمال الـ13 مقعد وهونصيب قارة أوروبا بين 32 منتخبا في نهائيات كأس العالم.

وتم اعتماد نظام جديد للمنتخبات المتأهلة إلى الملحق والتي بلغت 12 منتخبا حيث سيتم تقسيمهم على ثلاثة طرق «مسارات» كل مسار يضم 4 منتخبات، يلعب كل منتخبين دور «من مباراة واحدة» ثم سيتواجه المنتخبان الفائزان في مباراة حاسمة على حجز بطاقة التأهل للمونديال، علماً بأن المنتخبات الستة الأولى بحسب التصنيف الأوروبي ستخوض مواجهة نصف النهائي على أرضها.

وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى 3 مسارات جاءت كالتالي:

المسار الأول:

ويلز ضد النمسا.

اسكتلندا ضد أوكرانيا.

وسيلعب الفائزان من المباراتين مباراة فاصلة لتحديد المنتخب المتأهل.

المسار الثاني:

روسيا ضد بولندا.

السويد ضد جمهورية التشيك.

وسيلعب الفائزان من المباراتين مباراة فاصلة لتحديد المنتخب المتأهل.

المسار الثالث:

البرتغال ضد تركيا.

إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية.

وسيلعب الفائزان من المباراتين مباراة فاصلة لتحديد المنتخب المتأهل.