مُرممة الأقصر: شعرت بالقلق أثناء حديثي مع الرئيس.. وكلمته «ده مجهودكم ودا تعبكم» طمأنتني

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خلال فعالية «الأقصر... طريق الكباش» التي شهدتها مدينة الأقصر، حرصت المرممة الشابة منال شوقي أبوالدهب من أبناء مدينة الأقصر على التحدث مع الرئيس لتقديم الشكر والتقدير له على الدعم الكبير الذي يوليه لملف السياحة والآثار وللشباب المرممين.

واوضحت لـ«المصرى اليوم»، أنها نقلت للرئيس رسالة اهل الأقصر وانهم في قمة السعادة على حضوره وتشريفه لهذه الاحتفالية التي ستساهم في تنشيط السياحة الثقافية في الأقصر وباقى مدن جنوب الصعيد.

وأضافت: «شعرت بالقلق في بداية الحديث ولكن حينما قال لى الرئيس (ده مجهودكم وتعبكم) أعاد لى الثقة وأعطانى الطمأنينة، وهو قمة الإنسانية والتواضع منه»، موضحة أن ما تم سيعمل على زيادة التدفقات السياحية الوافدة وما يترتب عليه من تنشيط للسياحة.

وتابعت: «أعمل مع ٩ مرممات أخريات بأدوات بسيطة مثل الفرشاة الصغيرة والقطنة ونصعد على السقالات لنمارس عملنا بكل حب حتى نضرب المثل أن كل أهل الصعيد داعمين للتنمية المستدامة»، موضحة أن طريق الكباش من أهم المشروعات الأثرية التي ستحول الأقصر لأكبر متحف مفتوح في العالم، مؤكدة سنواصل العمل في الطريق والكباش المكتشفة من اجل اعادته لوضعه كما كان في عهد المصرى القديم.

يذكر أن المرممة الشابة ساهمت في ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ضمن فريق العمل الذي قام بترميمها.