إختفاء طفل في ظروف غامضة في مدينة العبور

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تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض حادث إختفاء طفل في ظروف غامضة بمدينة العبور في محافظة القليوبية منذ 5 أيام أثناء ذهابه للعمل بمخبز عيش بمدينة العبور وعدم عودته.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بلاغا من أسرة «مصطفى ر» 15 عاما، مقيم العبور باختفائه منذ 5 أيام، في ظروف غامضة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6745 إدارى قسم شرطة العبور لسنة 2021.

وتبين أن أسرة الطفل من محافظة المنيا وتقيم بمدينة العبور، حيث يعمل الأب حارس بالمدينة ونجله كان يعاونه على المعيشة.