معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية

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قال معتز البطاوي، المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، إن ناديه سوف يظل داعما للحكام على الرغم من شعوره بالظلم مما حدث أمام الزمالك اليوم.

وأضاف معتز البطاوي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، :«لقد قدمنا مباراة جيدة وكنا أفضل من الزمالك في معظم فترات اللقاء، ولم نكن نستحق الهزيمة، ولقد قلت للاعبي سيراميكا والجهاز الفني بانهم لم يقصروا وقدموا أداء جيدا».

وأكمل:«التحكيم أحد أضلاع منظومة كرة القدم، ولكن هناك فجوة كبيرة، سوف نظل داعمين للحكام على الرغم من شعورنا بالظلم، ولكن علينا الاعتراف بوجود قصور شديد، وأشكر الجهات الأمنية على موافقتها على عودة الجماهير».

وتابع :«الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة من أجل إدخال الفار في ملاعبنا المصرية، ورغم ذلك نجد مثل تلك الأخطاء الكبيرة، لقدم تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب المجهود الذي الكبير الذي يبذله اللاعبون والجهاز الفني، ويضيع بسبب أخطاء التحكيم، وأتمنى أن يجدوا حلا لتلك الأخطاء وإلا فالأفضل لنا جميعا أن نبتعد عن هذا المجال».

وأتم :«هناك تطور كبير في كل عناصر المسابقة، من تصوير، وإخراج، وملاعب، وتنظيم متميز، تحت قيادة رابطة الأندية، لكن الأداء التحكيمي بات يشكل علامة استفهام».