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قال الإعلامي محمد شبانة، إن مسؤولي نادي الزمالك تأكدوا من وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى صفوف فاركو.

وأضاف شبانة، أن هناك بند في عقد اللاعب يمنح فاركو الحق في شرائه نهائيا بدفع ٢٠ مليون جنيه، موضحًا أن مسؤولي الزمالك علموا بوجود مفاوضات بالفعل بين الأهلي وفاركو لضم اللاعب بعد تفعيل بند الشراء.

وأتم أن مسئولي الزمالك تواصلوا مع وكيل اللاعب وحذروه من انتقاله للأهلي، وهددوا بتقديم شكوى للفيفا بداعي عدم قانونية العقد من الأساس وهددوا بايقاف اللاعب.

يذكر أن محمد صبحي، يقدم مستوى مميز مع فاركو هذا الموسم، وهو ما جعل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، لبطولة كأس العرب.