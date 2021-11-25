حماقي: «أنا غيور على بلدي.. وكان نفسي أشارك في موكب المومياوات»

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أعرب الفنان محمد حماقي، عن سعادته للمشاركة في فعالية افتتاح طريق الكباش، قائلا: «عندي مشاعر كتيرة، عندي إحساس بالفخر، والمسئولية والرضا»، واصفا الاحتفالية بـ “العالمية”.

وأشار «حماقي»، خلال لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «on»، مساء الخميس، إلى أن المكان له هيبة كبيرة، مضيفا: «أنا غيور على مصر، وإحنا بلد كبيرة.. وكنت غيران من وقت احتفالية المومياوات وكان نفسي أشارك فيها»، لافتا إلى أن هذه الاحتفالية مختلفة عن احتفالية موكب المومياوات حيث أنها تمثل بهجة وفرحة وكان لا بد للأغنية أن تترجم هذه المشاعر.

وقال إن لارا إسكندر شاركته في الغناء باللغة الفرنسية والإنجليزية، مضيفا: «لارا صوت رائع وكنا عايزين نوصل لكل العالم بلغاته المختلفة».

وأضاف الفنان محمد حماقي: «أنا راضي جدا، وحاسس أني قدمت شيء عالمي، وأثبتنا أن مصر عظيمة».