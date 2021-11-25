«السياحة والأثار»: احتفالية طريق الكباش تهدف للترويج لمصر

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بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة حرمه تشهد الآن مدينة الأقصر فعالية «الأقصر…. طريق الكباش» والتي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وما يقرب من ٢٠ وزيراً آخرين، ومحافظ الأقصر، وأكثر من ٣٥ سفيراً من سفراء دول العالم بالقاهرة.

وتشهد الفعالية تغطية إعلامية موسعة حيث يحضرها أكثر من ٢٠٠ من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية.

وفعالية «الأقصر...طريق الكباش» هي احتفالية ترويجية حضارية تهدف إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبدالأقصر وترميم قاعة ال 14 عمود بمعبدالاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف ب «طريق الكباش».