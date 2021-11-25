«السياحة» تكشف عن أثرية حدثت الرئيس خلال احتفالية طريق الكباش

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كشفت وزارة السياحة والأثار، عن مرممة الأثار التي حدثت الرئيس أثناء احتفالية طريق الشباب، وقالت الوزارة أنه خلال فعالية «الأقصر... طريق الكباش» التي تشهدها الآن مدينة الأقصر بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة حرمه، حرصت المرممة الشابة منال شوقي أبوالدهب من أبناء مدينة الأقصر على التحدث مع فخامته لتقديم الشكر والتقدير له على الدعم الكبير الذي يوليه لملف السياحة والآثار وللشباب المرممين.

وقد ساهمت المرممة الشابة في ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ضمن فريق العمل الذي قام بترميمها.