للبنات.. مصفف شعر: استايلات وقصات الشعر لا تناسب الجميع

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كشف مصفف شعر النجمات فادى ملاك، أن استايلات وقصات الشعر، قد لا تناسب السيدات جميعا، مشيرا إلى أن مصفف الشعر المحترف يضفي لمسته الخاصة التي تليق بشخصية المرأة التي يصفف لها شعرها، وهذا هو الأساس.

وأشار المصفف فادي ملاك، إلى أن الموضة قد تلاءم بعض السيدات ولا تناسب البعض الآخر لأن هناك اختلاف في الشكل والمظهر العام بين كل فرد.

وذكر أن مهنة تصفيف الشعر تعد واحدة من أهم المهن التي تظهر الملامح للأشخاص وترسم على وجوههم البسمة وتعبر عن ما بداخلهم فى أشكالهم ولهذا تعتبر من أهم الفنون المتكاملة كونها مرتبطة بالشكل الخارجي والمضمون الداخلى.

وشدد على ضرورة تطوير المصففين من أنفسهم من وقت لآخر من خلال تلقى دورات تدريبية في مجال تصفيف الشعر في أكاديميات متخصصة في هذا الشأن، كما يجب دراسة الألوان وتتضمن الألوان الأساسية، والثانوية، وطبيعة الشعر، ومابداخله، والخلايا اللونية، وروابط الشعر، واختلاف استقبال الشعر للمواد المختلفة، فالتصفيف علم مستقل بذاته.