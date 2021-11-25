«بنضف ضميري أول بأول».. أصالة عن اتهامها بـ«تبرير الاغتصاب»: سعد لمجرد خلوق وملتزم

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أكدت النجمة السورية أصالة أن دفاعها عن المطرب سعد لمجرد في قضيته الشهيرة التي اتهم فيها بالتحرش بأنها تبرير للتحرش والاغتصاب، قائلة: «أنا أحترم حقوق السيدات والمرأة وليس صحيحًا أن تضامني مع سعد لمجرد أني بدافع عن التحرش، ودافعت عنه عشان حسيت أن في ظلم عليه وأنا أعرفه على المستوى الشخصي وهو خلوق وملتزم».

أشارت أصالة، خلال حوارها ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها لم تنقطع عن أخيها الراحل لسنوات ولكن الخلاف بينهما كان مدته بسيطة للغاية، مؤكدة أن الاختلاف بينهما كان مثل باقي الأشقاء ويختلفان ويعودان، وأنها لم تشعر بتعذيب الضمير لخلافهما.

تابعت: «أنا كنت حزينة على أخويا بس مش حاسة بتعذيب ضمير، وأنا بنضف ضميري أول بأول وإلا مكنتش هفضل موجودة في قلوب الناس، وأنا قوية وشخصيتي قوية وعنادية ولا أحب الانكسار وأحب أكون في الحياة قوية ومفرحة».