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أعرب المطرب محمد حماقي، عن سعادته البالغة عقب مشاركته بأغنية «بلدنا حلوة» في حقل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم في مدينة الكنوز والسحر والجمال مدينة الأقصر، الذي شهده العالم أجمع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، وعدد من الشخصيات العامة والفنية.

وقال خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية :«مدينة الأقصر لها هيبة كبيرة وكان عندي مشاعر كبيرة جدًا ما بين الفخر والرضا والسعادة».

وأضاف :«كنت غيران من وقت حفل المومياوات الملكية، وتشرفت إنى شاركت في حفل افتتاح طريق الكباش، والاحتفالية اليوم مختلفة لأنها تتكلم عن الحياة، وفيما يخص كلام الأغنية إحنا كنا قاصدين نمزج ما بين عظمة المكان والحضارة الكبيرة».

وتابع :«حفل افتتاح طريق الكباش مبهج ومفرح، وشاركتني لارا إسكندر بصوتها الرائع وكان مهم تقديم مصر للعالم، وأخذت دور الغناء بالإنجليزية والفرنسية لتوصيل رسالة بكل لغات العالم».

وقُدِّم خلال فقرات حفل افتتاح طريق الكباش، عرض فني عبارة عن محاكاة لعيد الأوبت الفرعوني، وتم خلاله تجسيد ما كان يفعله الفراعنة في ذلك اليوم، داخل معبد الكرنك وفي طريق الكباش.