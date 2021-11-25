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انتهت منذ قليل احتفالية وزارة السياحة والآثار الاسطورية لطريق الكباش بالاقصر بحضور ونقل وبث مباشر عبر 150 قناة عالمية بعدة لغات ومن تنظيم وإشراف «ميديا هب سعدي- جوهر».

وتصدر الحدث العالمي منصة تويتر بهاشتاج طريق الكباش واحتفالية الكباش حيث اشاد المصريون والعرب وشعوب من مختلف الجنسيات عن فخرهم بما قدمته ولازالت تقدمه الحضارة المصرية القديمة للإنسانية.

وبدأت احتفالية طريق الكباش بجولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير السياحة د. خالد عناني الذي قدم شرح تفصيلي عن المرجع التاريخي لطريق الكباش واهمية الترميمات التي شهدتها الاقصر في الفترة الأخيرة.

وخلال الاحتفالية تم إنارة البر الغربي ومعبدحتشبسوت وتمثالي ممنون مع انطلاقة أضواء الليزر، بالتزامن مع تحرك 3 ذهبيات عائمة صُممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات الفرعونية: آمون وموت وخنسو.

وتميزت الاحتفالية الاسطورية بأنها قدمت مدينة الاقصر في ثوبها الجديد بعد تجديدات التي شهدتها مؤخراً منها كورنيش النيل باستعراض المعابد الاثرية والمناظر الطبيعية لنيل، وبتقديم ايضا فيلم تسجيلي قصير يحكي اكتشافات وتاريخ مدينة الاقصر بمشاركة عدد من النجوم منهم اسماء ابو اليزيد، سلمى ابو ضيف، عمرو وهبة ورامي عاشور.

وقدم الفنان محمد حماقي اغنية بلدنا حلوة مع الفنانة لارا إسكندر، والتي شاركته الغناء باللغة الاجنبية وتألقت ايضا الفنانة هايدي موسى من خلال تقديمها انشودة آمون والتي لقت اعجاب واستحسان الجمهور بقيادة المايسترو نادر عباسي .

جدير بالذكر أن مصر شهدت اليوم الخميس حفلا أسطوريا لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، حيث انطلق من ناحية الشمال شارك فيه ما يقرب من 400 شاب، مع تزيين المراكب المقدسة لثالوث طيبة، حيث انطلق الحفل من معبدخونسو بالكرنك، ثم نحو معبد الأقصر، وجاء ذلك ضمن خطة التطوير الكبرى للطريق بعد ردمه لسنوات.