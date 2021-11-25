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أعرب وسيم السيسي، عالم المصريات، عن سعادته بمشاهد احتفالية مصر بإحياء طريق الكباش، قائلًا: «استطعنا إبهار العالم من جديد».

وقال «السيسي»- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» اليوم الخميس- إن الرئيس السيسي مهتم بالحضارة المصرية القديمة ويعمل جاهدًا لاستعادة مصر رونقها وتاريخها.

وأضاف: «لم يأتِ رئيس عاشق للحضارة المصرية القديمة مثل الرئيس السيسي الذي يعيد إلينا تاريخنا وحضارتنا وسنصبح فعلًا مثلما قال أحد المؤرخين اليونانيين أن من يحكم مصر يحكم العالم، وهذه الاحتفالية ومن قبلها حفل نقل موكب المومياوات أنارا عقول أبنائنا».