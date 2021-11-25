محافظ كفر الشيخ يشيد بتكريم المتميزين

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكريم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، للمتميزين من المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية، مؤكداً أن هذا التكريم دافعاً لزملائهم لبذل المزيد من الجهد لصالح الطلاب.

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمكتبه المتميزين من المعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية، نظرًا لجهودهم المبذولة في العملية التعليمية.

وكرّم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، رضا عبداللطيف محمد، معلم الحاسب الآلي بمدرسة أبوشعلان التابعة لإدارة بلطيم، وعوض محمود الزفتاوي، موجه الحاسب الآلي بالإدارة، كما كرم معلمات رياض الأطفال بمدرسة النطاف الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وشكرهم على جهودهن داخل القاعات، رباب رمضان منصور، وعلياء عبدالسلام رياض، وعلياء وصالح خضر،ورشا عبدالله حسين.

كما كرم شريهان اسماعيل سعد معلمه بالتعليم الفني، لتدريبها عدداً من طلاب التعليم الفني على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس، وسبق تكريمها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.