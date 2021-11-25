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أعربت الفنانة التونسية هند صبري، عن سعادتها البالغة بحفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم في مدينة الكنوز والسحر والجمال مدينة الأقصر، الذي شهده العالم أجمع منذ قليل، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، وعدد من الشخصيات العامة والفنية.

ونشرت «صبري» مجموعة صور من حفل الأفتتاح عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلقت على الصور قائلة :«فخورة بالحدث العالمي الذي يحدث الآن على أرض الفراعنة، وإعادة افتتاح ‎طريق الكباش، الذي يعكس عظمة الحضارة الفرعونية، ما يحدث الآن في ‎الأقصر وقبلها في موكب نقل المومياوات يؤكد إن ‎مصر تنهض، وإذا نهضت مصر نهض الوطن العربي كله».

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من الوزراء، والمحافظين، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وسفراء الدول العربية والأجنبية، كذلك عدد من أعضاء مجلس النواب.