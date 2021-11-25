مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية

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أعرب أحمد العربي، مدير عام آثار معبد الأقصر، عن سعادته بحقل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم اليوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وقال العربي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «تشرفنا بحضور الرئيس السيسي، والسيدة حرمه، الأقصر تزينت».

وأضاف «بعدما طمست السنين طريق الكباش، العالم أجمع يشهد الاحتفالية الكبرى»، مضيفا «شباب الأقصر من المرممين شاركوا في مشروع تطوير الكباش، العمل تم بأيادي مصرية خالصة».

ويأتي حفل طريق الكباش ليتوج عملا استمر لسنوات لإعادة إحياء هذا الطريق، وهو يمثل ثاني حدث يعيد اهتمام المصريين بتاريخ أجدادهم الفراعنة بعد موكب المومياوات في أبريل الماضي، وهو ما يعبر عن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعادة الاهتمام بالحضارة الفرعونية بالتوازي مع المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في كل أنحاء مصر في مزج بين انجازات الماضي والحاضر.