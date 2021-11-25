لمناهضة العنف ضد المرأة .. إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى

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تعاونت مكتبة الإسكندرية عن طريق برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإضاءة مبنى المكتبة باللون البرتقالي للسنة الرابعة على التوالي بمناسبة حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، وكذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021.

تهدف حملة الـ 16 يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة خلال التي تقام في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر من كل عام إلى رفع الوعي العام في هذا الشأن. كما تدعو الحملة إلى تلوين العالم باللون البرتقالي والذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف، وتأتي إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالي أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم، لترسل رسالة حول أهمية مناهضة العنف ضد المرأة وأهمية تضافر الجهود من اجل تحقيق ذلك.