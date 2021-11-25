«الألوان وتأثيرها على الأطفال» بقصر الطفل في جاردن سيتى

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برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وتزامناً مع يوم الطفل العالمي. قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

أقام قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى مع أطفال مدرسة الوحدة العربية للتربية الفكرية، ورشة حكي من سلسلة حكايات «بييو والألوان» تناولت أن الألوان على مر التاريخ تلعب دورا مهما ورئيسيا في حياة الناس عامة وعلي الأطفال خاصة، حيث تسمو الألوان بالروح وتغذي الأعصاب، ولها تأثيرات واضحة في حياتنا اليومية فمنها ما يبعث إلى النفس السرور والسعادة ومنها ما يبعث للنفس الملل والتوتر، إلى جانب ورشة تلوين للأطفال مع شرح مبسط وتعريفهم بالألوان الأساسية، بالإضافة إلى ورشة حلي وعمل حظاظة من اللولي الأسود.