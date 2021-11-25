مقتل 3 عسكريين و11 مسلحًا بهجوم شمال بوركينا فاسو

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أعلنت قيادة الجيش في بوركينا فاسو، اليوم الخميس، مقتل 3 من جنودها و11 مسلحًا يشتبه بأنهم من المتطرفين إثر تعرض إحدى وحداتها لإطلاق نار في شمال البلاد.

وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن كتيبة تعرضت لهجوم في إقليم ياتينغا في شمال البلاد صباح الأربعاء.

وأضافت أن قواتها قامت «بتحييد 11 إرهابيًّا»، وهو الوصف الذي تطلقه على المتطرفين، فيما تكبدت 3 قتلى و11 جريحًا.

وأشارت إلى أنه تم استقدام تعزيزات أرضية ودعم جوي لإجلاء الجرحى وتأمين المنطقة.

وتعاني هذه الدولة المغلقة في الساحل الإفريقي من هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ عام 2015، ما أسفر عن مقتل نحو ألفي شخص وتشريد 1.4 مليون.