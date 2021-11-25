المجلس القومي للأمومة والطفولة يعقد تدريبات مكثفة لفريق الإعلام والثقافة الصحية بقنا

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عقدت إدارة الثقافة الصحية وإدارة الإعلام بمديرية الصحة بقنا بمشاركة المجلس القومي للأمومة والطفولة تدريبات مكثفة لمسؤولي الثقافة الصحية ومسؤولي إدارة الإعلام والتربية السكانية بالإدارات الصحية على مدار يومين.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن التدريب قدم جرعة مكثفة عن ضرورة التوعية الصحيحة حول ختان الإناث والضرر الذي يلحق الفتيات نتيجة تلك العادات الخاطئة التي يتم تنفيذها ضد الفتيات بالمحافظة.

دورة تدريبية للاعلام بصحة قنا

أضاف أن التدريب أوضح الرأي القانوني والرأي الديني وكذا عرض للقوانين التي تجرم تلك العادات ومدي تأثيرها على الفتيات كذلك الدور المجتمعي وأهمية التوعية نحو مجابهة تلك العادات السيئة التي تلحق بهم.