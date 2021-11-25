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قال الدكتور جمال السعيد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رئيس جامعة بنها السابق، إن افتتاح طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش، اليوم، بعد انتهاء عمليات تطويره يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استعادة الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مزج بين التذكير بإنجازات الماضي وتحقيق إنجازات جديدة في الحاضر.

وأضاف «السعيد»، مساء الخميس، على صفحته الشخصية «فيس بوك»: «سيكون لحفل الافتتاح دورًا مهمًا في ابراز مقومات الأقصر السياحية والأثرية أمام العالم، والتأكيد على كونها مقصد سياحي عالمي متكامل الجوانب، بجانب مساهمة الاحتفالية في الترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وذلك نظرًا للاهتمام العالمي بهذا الحدث الذي يعد بمثابة إحياء لهذا الممر التاريخي الذي يعود تاريخه لما يزيد عن 3 آلاف عام ويربط من خلال أكثر من ألف تمثال معبدي الأقصر والكرنك على امتداد نحو 2700 متر».

وتابع النائب، إن «عظمة مصر أن حضارتها ممتدة عبر العصور، ومثلما شيد أجدادنا الصروح والمعابد والأهرامات يستكمل الآن أحفادهم مسيرة البناء والمساهمة في الحضارة الإنسانية».