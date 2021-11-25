رئيس لجنة العرض المتحفي يكشف تفاصيل جديدة عن طريق الكباش

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قال الدكتور على عمر، رئيس لجنة العرض المتحفي بوزارة الآثار، إن الاحتفال بطريق الكباش يحتوي على الكثير من البهجة، لأن الاحتفال سيكون بأقدم طريق في العالم المعروف بطريق «الآلهة».

وتابع «عمر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الكبش كان حيوان مقدس لدى المصريين، لأنه كان يستطيع اكتشاف اماكن المياه، ولذلك المصريين كانوا يصطحبون معهم الكباش أثناء السفر داخل الصحاري، لأنه كان يستطيع ان يشتم رائحة المياه، ومن ثم يحفر المصريين القدماء، ويحصلون على المياه.

ولفت إلى أن طريق الكباش القديم يربط ما بين معبدي الكرنك والأقصر، وتقدر مساحته 2.7 كيلو متر، ويقع على جانبيه 1059 كبش.