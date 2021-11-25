محافظ المنيا يناقش سبل دفع مشروعات القطاع الصحي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الديب المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة الصحة، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ممثلي المكاتب الاستشارية، وأعضاء مؤسسة دار الهندسة، رؤساء المراكز المستهدفة، ممثلي جهاز التعمير، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وجه المحافظ، بسرعة إنهاء كافة العقبات التي تواجه كافة المشروعات بصفة العموم، ومشروعات منظومة القطاع الصحي بصفة الخصوص، وذلك من خلال سرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة لإنشاء الوحدات الصحية، بالتوازي مع الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية المحدد لها تنفيذ تلك الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد ووفقا لمعايير الجودة.

قال المحافظ، إن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من اجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكدا على أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مما يحقق رضا المواطن المنياوي.

كلف «القاضي»، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا من جانبنا على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.