"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية والرياض والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء الجبيل والخُبر والدمام والظهران والعبيلة والعديد والقطيف وبقيق وحرض وخريص وذعبلوتن ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وطريف وعرعر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدلم والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم وليلى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.