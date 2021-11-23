بمناسبة تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا 2021 .. أمير الرياض بالنيابة يهنئ نادي الهلال

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قدم الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة التهنئة لرئيس ولاعبي وجماهير نادي الهلال بمناسبة تحقيق الفريق بطولة كأس دوري أبطال آسيا وتأهله إلى كأس العالم للأندية.



وأشاد أمير منطقة الرياض بالنيابة خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل وبجهود الفريق في هذه البطولة القارية وما حققه من إنجاز يسجل باسم الوطن، مثمنًا ما تجده الرياضة السعودية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- مما كان له أبلغ الأثر فيما تحقق من إنجازات رياضية.



من جانب آخر ثمّن رئيس نادي الهلال اتصال أمير المنطقة بالنيابة، واهتمامه الكبير الدائم بأبناء المنطقة في شتى المجالات.