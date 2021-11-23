محافظ سوهاج: مقترح بإنشاء نفق لربط شارع الكورنيش الغربي بشارع الجمهورية

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ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، لبحث بعض المقترحات الهندسية لتطوير الكباري بنطاق المحافظة، وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة سوهاج لتيسير الحركة المرورية لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعقد الاجتماع بحضور اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، ونجاة موسى مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالديوان العام، وعامر عوض رئيس حي شرق مدينة سوهاج.

ووجه محافظ سوهاج- خلال الإجتماع- بإعداد دراسة تفصيلية عن الكباري الموجودة بنطاق المحافظة، موضح بها «تاريخ الإنشاء، والكثافات المرورية، والمراكز التي يخدمها كل كوبري على حده»، ليتم عرضها على وزارة النقل، مشيرا إلى القيمة التاريخية لكوبري أخميم وأهمية الحفاظ عليه كأحد اهم معالم سوهاج.

وقال المحافظ، أن الإجتماع ناقش مقترح إنشاء كوبري علوي على النيل شمال مدينة سوهاج، موازي لكوبري أخميم لربط الجانب الشرقي من المدينة بالغرب، وكذلك توسعة الكورنيش الغربي للنيل بداية من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج حتى كوبري سوهاج العلوي الجديد، وضرورة القيام بأعمال الصيانة اللازمة لكوبري أخميم، وكذلك مناقشة مقترح إنشاء نفق لمرور السيارات يربط شارع الكورنيش الغربي بشارع الجمهورية، للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.