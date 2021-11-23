هاربان من الخدمة العسكرية.. «الموسيقيين» تكشف تزوير مطربين أوراق التحاقهم بالنقابة

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أكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية سعد متولي، أن عدد من المطربين تقدموا للالتحاق بالنقابة بمستندات مزورة، موضحا أن المطرب عنبه قدم ورق مزور خلال تقديمه للالتحاق بالنقابة، إذ يلحقه المطرب الشعبي مسلم، بتقديم أوراق مزورة تفيد تأجيل الخدمة العسكرية له.

وقال سعد متولي في تصريح لـ «المصري اليوم»: «في عدد كبير من مغني المهرجانات قدموا أوراق مزورة للنقابة للالتحاق بها»، مشيرا إلى أن الطرب مسلم قدم أوراق تأجيل من الجيش مزورة.

وكان المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية سعد متولي، نفى الأخبار المتداولة عن انضمام مطرب الراب ويجز إلى النقابة، مشيرًا إلى أنه اجتاز الاختبارات ضمن شعبة الراب بمحافظة الإسكندرية، وأنه لم ينتهِ من تقديم الأوراق المطلوبة للنقابة لتسجيله عضوًا.

وقال متولي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «صحيح هو نجح في اختبارات النقابة بمحافظة الإسكندرية لكني حتى الآن لم أسجّله بالنقابة لأن الأوراق التي قدمها للنقابة ناقصة، ولم ينته من تقديم باقي المستندات المطلوبة».

واختتم قائلا «عندما ينتهي من الأوراق المطلوبة سوف يتم تسجيله بالنقابة ليصبح عضوا بنقابة المهن الموسيقية».

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة حسبما أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ «كزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير ب مسلم- أبوليله- أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة- حمو طيخا- ريشة كوستا سمارة- شواحة- ولاد سليم- العصابة- الزعيم- علاء فيفتي- فرقة الكعب العالي- مجدي شطة- وزة مطرية- شكل- عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها: «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

يذكر أن مطرب المهرجانات «مسلم» أثار أزمة بنقابة المهن الموسيقية خلال الايام الماضية، بعد انتهائه من أغنية تتر البداية لمسلسل «عودة الأب الضال» من بطولة الفنان بيومي فؤاد، وتحمل الأغنية اسم «كازانوفا» بمشاركة حودة بندق، بسبب مخالفة قرار النقابة بإيقاف «مسلم» بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية.

وقال سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «قررت النقابة إيقاف مغني المهرجانات مسلم، منذ فترة طويلة ولا يمكنه الظهور بحفلات أو المشاركة بأعمال غنائية قبل الانتهاء من تصريح النقابة».

وأضاف: «مسلم لم يؤد الخدمة العسكرية لوطنة، وكان طلب النقابة للالتحاق بها أن ينتهي من أداء خدمته العسكرية ثم يعود مرة ثانية لتقديم أوراقه، ومخالفة ذلك يعد خيانة للوطن، وهذا سبب أخلاقي، فهل هنساعد واحد هربان من الخدمة العسكرية؟!».

وتابع: «النقابة ستقدم شكوى للمصنفات، ونشوف إزاي قام بغناء تتر المسلسل، وهيكون في شكوى على شركة الإنتاج التي يجب أن تتحمل مسؤولية الفنانين والمطربين المشاركين في العمل، ويجب قبل التعاقد مع أحد يسألونه: فين الكارنيه الخاص بمشاركتك بالنقابة؟».

واختتم: «هيتم تقديم شكوى لنقابة السينمائيين ضد مسلم وصناع العمل لأنه لا يصلح للمشاركة بعمل فني بدون الانتهاء من تصاريح النقابة».

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قراراً خلال الأشهر الماضية بمنع التعامل مع مغني المهرجانات «عنبة وحمو بيكا ومسلم ونور التوت وأحمد موزة»، حيث لم يحصلوا على تصريح من النقابة بالعمل.

وقالت النقابة، في بيان: «يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».