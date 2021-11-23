هاني شاكر : محمد رمضان لن يُمنح تصاريح غناء إلا بعد التحقيق معه من نقابة الممثلين

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قال نقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر، إن الفنان محمد رمضان تعهد بعدم خلع ملابسه على المسرح لكنه لم يلتزم بهذا الإقرار، وبالتالي لن يمنح أي تصاريح للغناء الإ بعد التحقيق معه من نقابة المهن التمثيلية وإخطار الموسيقيين بنتيجة التحقيق.

وأضاف خلال خلال صالون ثقافي بقصر السينما المقام حاليًا :«بناء على تقارير المقدمة من لجنة العمل للنقابة، والمكلفة بمراقبة الحفلات فقد تم إثيات مخالفات كثيرة مقدمة من لجنة العمل بعدم التزام الفنان محمد رمضان بالإقرار الموقع منه أو من وكيله أو المنظم من الحفلة لذلك لم يمنح تصاريح من نقابة المهن الموسيقية حتى يتم التحقيق معه من نقابة المهن التمثلية الذي هو عضو بها وموافتنا بنتجية التحقيق».

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من تصريح هاني شاكر بأنه قريبا سيتم إصدار قرار من النقابة تجاه محمد رمضان