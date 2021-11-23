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ضبط 833 مخالفة مرورية وإزالة 97 مخالفة مرافق في سوهاج

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ضبط 833 مخالفة مرورية وإزالة 97 مخالفة مرافق في سوهاج ضبط 833 مخالفة مرورية وإزالة 97 مخالفة مرافق في سوهاج

واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، حملاتها المكبرة بجميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفات المرورية، والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة، التي جرت اليوم، عن ضبط 833 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير دون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الإتجاه، وتقاضي أجرة أكثر من المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، والانتظار في الممنوع، وعدم صلاحية الأنوار، والحمولة الزائدة، وعدم تشميع الحمولة، وتحررت المحاضر اللازمة.

وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف، كما تمكنت شرطة المرافق من رفع وإزالة 97 مخالفة مرافق وإشغال طريق، وتحرير مخالفات لأصحابها.

المصرى اليوم