الخطيب: فضلت اللعب للأهلي على الإسماعيلي

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تحديث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حول العديد من الأمور الخاصة بالانتخابات المقبلة ورحلته مع الساحرة المستديرة.

وأكد الخطيب أنه كان يمتلك فرصة الانتقال إلى صفوف الإسماعيلي في بداية مشواره ولكنه فضل اللعب لصفوف المارد الأحمر.

وقال الخطيب في تصريحات متلفزة:«خسارة الأهلي كانت الشيء الوحيد الذي يبكيني في صغري».

وأكمل:«كونت فريق كرة من أصدقائي في الحي وأطلقت عليه الأهلي، وكان مهمة هذا الفريق الأساسية هو التغلب على أي فريق يتفوق على الفريق الأحمر».

وأوضح:«مرة الأهلي خسر من الترسانة، فكونا فريق تاني وسميناه الترسانة ولاعبناه بإسم الأهلي في الشارع وكسبناه».