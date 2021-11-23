★ ★ ★ ★ ★

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تتخطى بلاده الارتفاع في أسعار الوقود، معتبرا أن «اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي لن يحل مشكلة أسعار النفط بشكل سريع، لكنه سيسهم في حل تدريجي».

وقال بايدن في مؤتمر صحفي إن «أسعار البنزين ارتفعت بشكل مؤلم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وهي تمثل مشكلة عالمية، وهذا الارتفاع في أسعار النفط سببه الدول المنتجة التي لم تقم بما يلزم لزيادة الإنتاج»، مشيرا إلى «أننا سنلجأ للاحتياطي الاستراتيجي كما ستفعل الهند واليابان وبريطانيا».