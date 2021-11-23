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بايدن : البنزين ارتفعت بشكل مؤلم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا

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بايدن : أسعار البنزين ارتفعت بشكل مؤلم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بايدن : البنزين ارتفعت بشكل مؤلم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تتخطى بلاده الارتفاع في الوقود، معتبرا أن «اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي لن يحل مشكلة أسعار النفط بشكل سريع، لكنه سيسهم في حل تدريجي».

وقال بايدن في مؤتمر صحفي إن «أسعار البنزين ارتفعت بشكل مؤلم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وهي تمثل مشكلة عالمية، وهذا الارتفاع في أسعار النفط سببه الدول المنتجة التي لم تقم بما يلزم لزيادة الإنتاج»، مشيرا إلى «أننا سنلجأ للاحتياطي الاستراتيجي كما ستفعل الهند واليابان وبريطانيا».

وأضاف: «التحرك العالمي المنسق بشأن الاحتياطيات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض لن يحل المشكلة بين ليلة وضحاها لكنه سيحدث فرقا»، مبينا أن «ارتفاع الأسعار يتراجع عادة بمرور الوقت، لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر انخفاض الأسعار من تلقاء نفسها».

مؤكدا أن «الاقتصاد الأمريكي يتعافى، لكنه ما زال يواجه تحديات»، مشيرا إلى «أننا نركز على إعادة البناء وهناك قطاعات أفضل مما كانت قبل جائحة كورونا».

المصرى اليوم

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