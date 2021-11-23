الأمم المتحدة تؤكد استقالة مبعوثها إلى ليبيا

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أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، في إيجاز صحفي، حول ما إذا كانت الاستقالة تسري بشكل فوري، «خطاب كوبيتش، إلى الأمين العام،

أوضح أنه لن يغلق الباب اليوم، وسوف قدم إحاطة إلى المجلس [الأمن] غدا، وهو أكثر حرصا من أي أحد على استقرار البعثة، وهو لن يغادرها ويتكرها معلقة«، وفق تعبيره.

وتابع دوجاريك، «نعمل بشكل سريع لشغل الفراغ في المنصب لضمان الاستمرارية، ولكن نؤكد أن الدعم الأممي للعملية الانتخابية فنيا يستمر».

ونفى وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا.