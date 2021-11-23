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محافظ قنا: وقف توزيع الوجبات والتحفظ عليها.. وخروج «طلاب التسمم» من المستشفيات

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محافظ قنا: وقف توزيع الوجبات والتحفظ عليها.. وخروج «طلاب التسمم» من المستشفيات محافظ قنا: وقف توزيع الوجبات والتحفظ عليها.. وخروج «طلاب التسمم» من المستشفيات

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن كل الطلاب الذين عانوا من التسمم الغذائي خرجوا من المستشفيات، بعدما تلقوا المعاملة الطبية المناسبة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مدرسة اشتكى عدد من تلاميذها من أعراض التسمم، وتم إيقاف توزيع الوجبات والتحفظ عليها.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم نقل الطلاب وعددهم 191 إلى المستشفيات والتعامل معهم طبيًا، وعادوا جميعهم إلى منازلهم.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أنه كانت هناك شكوى من التسمم الغذائي من الوجبة، ولكن لا توجد أعراض التسمم مثل القيء وارتفاع درجات الحرارة.

المصرى اليوم

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