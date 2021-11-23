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أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الثلاثاء

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أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الثلاثاء أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

دينامو كييف - بايرن مونيخ (س18 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2
فياريال - مانشستر يونايتد (س18 و45 دق) بي ان سبور الانقليزية1
برشلونة - بنفيكا (س21) بي ان سبور بريميوم1
يونغ بويز - أتلانتا (س21) بي ان سبور اكسترا1
مالمو - زينيت سانت بطرسبرغ (س21) بي ان سبور الانقليزية2
 تشيلسي - جوفنتس (س21) بي ان سبور بريميوم2
إشبيلية - فولفسبورغ (س21) بي ان سبور بريميوم3
ليل - ريد بول سالزبورغ (س21) بي ان سبور اكسترا2

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