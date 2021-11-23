أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الثلاثاء

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تدور اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

دينامو كييف - بايرن مونيخ (س18 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2

فياريال - مانشستر يونايتد (س18 و45 دق) بي ان سبور الانقليزية1

برشلونة - بنفيكا (س21) بي ان سبور بريميوم1

يونغ بويز - أتلانتا (س21) بي ان سبور اكسترا1

مالمو - زينيت سانت بطرسبرغ (س21) بي ان سبور الانقليزية2

تشيلسي - جوفنتس (س21) بي ان سبور بريميوم2

إشبيلية - فولفسبورغ (س21) بي ان سبور بريميوم3

ليل - ريد بول سالزبورغ (س21) بي ان سبور اكسترا2