أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:
دينامو كييف - بايرن مونيخ (س18 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2
فياريال - مانشستر يونايتد (س18 و45 دق) بي ان سبور الانقليزية1
برشلونة - بنفيكا (س21) بي ان سبور بريميوم1
يونغ بويز - أتلانتا (س21) بي ان سبور اكسترا1
مالمو - زينيت سانت بطرسبرغ (س21) بي ان سبور الانقليزية2
تشيلسي - جوفنتس (س21) بي ان سبور بريميوم2
إشبيلية - فولفسبورغ (س21) بي ان سبور بريميوم3
ليل - ريد بول سالزبورغ (س21) بي ان سبور اكسترا2